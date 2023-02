Uber : Jefferies rehausse sa cible après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Uber avec un objectif de cours rehaussé de 45 à 47 dollars, au lendemain de résultats de quatrième trimestre supérieurs aux attentes, amenant le broker à relever un peu ses prévisions d'EBITDA pour 2023 et 2024.



'L'EBITDA a dépassé le haut de la fourchette de prévisions pour un sixième trimestre consécutif, grâce à une amélioration séquentielle de la marge supplémentaire', souligne-t-il dans le résumé de sa note sur la plateforme technologique.



'Nous prévoyons une progression continue vers cinq milliards de dollars ou plus d'EBITDA en 2024 pour améliorer la confiance dans la rentabilité à long terme et entraîner une hausse soutenue du multiple', indique Jefferies.



