Uber : Jefferies initie une couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture sur Uber Technologies avec un conseil 'achat' assorti d'un objectif de cours de 75 dollars, considérant le groupe de services de VTC comme l'une de 'ses meilleures cartes pour jouer les réouvertures'.



'À mesure que les vaccins sont déployés, Uber semble idéalement positionné pour accélérer la croissance et atteindre la rentabilité', estime le broker, qui pense qu'il pourrait ainsi devenir rentable au quatrième trimestre 2021.



'Nous nous attendons à ce que la mobilité se rétablisse complètement d'ici l'exercice 2023 et que la livraison soutienne une croissance rapide sur un ensemble d'opportunités en expansion', précise Jefferies dans sa note.



