Uber : Jefferies conserve son opinionsur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 50$ sur le titre Uber.



L'adoption par le Sénat du Minnesota, hier, d'un projet de loi visant à établir des taux de rémunération minimum et d'autres avantages pour les chauffeurs de Rideshare préoccupe l'analyste: 'Nous estimons que les coûts des chauffeurs dans le Minnesota augmenteraient d'environ 45 % par trajet, ce qui obligerait Uber à augmenter ces tarifs ou à quitter l'État.'



Bien que le Minnesota ne représente que 0,5 %/2,0 % des réservations pour Uber, l'adoption du projet de loi, qui nécessite encore l'approbation du gouverneur du Minnesota, pourrait 'enhardir les législateurs d'autres municipalités', estime Jefferies.



'Nous pensons qu'Uber cherchera à compenser l'impact de l'augmentation des revenus des chauffeurs dans le Minnesota en procédant à des ajustements opérationnels et en augmentant les tarifs, ce qui aurait un impact négatif sur la demande des consommateurs' continue l'analyste.



