Uber : Entrée dans les valeurs favorites de Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Uber, titre qu'il intègre à ses valeurs favorites ('top picks'), tout en rehaussant son objectif de cours de 47 à 49 dollars, après une analyse de la rentabilité du groupe.



Le broker voit un chemin vers un EBITDA supérieur aux attentes du marché, soutenu par une croissance plus rapide des réservations dans les activités connaissant les marges les plus élevées (mobilité et publicité).



Jefferies s'attend ainsi à ce que l'EBITDA double cette année et dépasse 5,5 milliards de dollars en 2024, 'ce qui devrait améliorer la confiance dans l'économie à long terme et faire grimper le multiple d'Uber'.



