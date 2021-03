Tullow Oil : Morgan Stanley relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 75 pence, sur l'action de la compagnie pétrolière britannique Tullow Oil.



'La décision de l'OPEP de maintenir le marché du pétrole plus restreint plus longtemps renforce notre conviction d'un baril de Brent à 70 dollars ou plus en 2021', explique le broker dans le résumé d'une note sectorielle.



'Nous prévoyons que de nouvelles hausses des prix du pétrole favoriseront les entreprises d'exploration et production (E&P) les plus corrélées au pétrole', poursuit Morgan Stanley, qui conseille aussi de surpondérer Aker BP.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.