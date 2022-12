TUI : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à Vendre sur la valeur avec un objectif de 99 pence suite à l'annonce des résultats sur l'exercice et l'accord de remboursement avec l'Etat Allemand via une nouvelle augmentation de capital.



TUI a annoncé un chiffre d'affaires de 16,55 milliards d'euros sur l'exercice (année précédente : 4,73 milliards d'euros) et un EBIT ajusté de 409 millions d'euros qui est supérieur au consensus (388 ME). Pour l'exercice précédent, l'EBIT était de -2,08 milliards d'euros.



Le groupe a annoncé également un accord avec WSF sur le remboursement de la participation tacite I et des bons de souscription, le Groupe prévoit également une réduction significative des lignes de crédit de la KfW avec un refinancement par augmentation de capital.



Pour l'exercice 2023 en cours, le Groupe s'attend à une forte augmentation du chiffre d'affaires et à une augmentation significative de l'EBIT sous-jacent.



