TUI : Oddo revoit à la hausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' sur le titre TUI, mais relève son objectif de cours à 1,80 euro (contre 1,50 euro précédemment) pour refléter ses nouvelles hypothèses et la reprise des multiples du secteur des loisirs.



Pour l'analyste, le premier trimestre confirme la reprise de l'activité et l'exercice 2023 'sera en rupture des deux exercices fortement déficitaires 2020 et 2021'. A ce titre, Oddo relève en moyenne de 2% ses BPA sur les trois exercices 2023-2025.



Et de noter : 'la valorisation reste faible à 4,7 fois l'EBIT 2024, soit une décote autour de 20% par rapport à la moyenne historique avant Covid'.



