TUI : Oddo reste à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF garde son opinion 'sous-performance' sur TUI avec un objectif de cours maintenu à 2,5 euros, pensant que le groupe de tourisme 'a un profil financier fragile', mais se disant 'persuadés qu'il s'en sortira à terme'.



Après une performance opérationnelle faible sur le troisième trimestre comptable, le bureau d'études ajuste à la marge ses estimations 2021, et souligne que 'les réservations accélèrent mais les restrictions pèsent encore'.



'Le rythme de reprise reste moindre qu'anticipé, et ça nous embête dans la mesure où le groupe ne dispose que de quelques mois (saison estivale) pour renflouer les caisses alors que la saison d'hiver s'annonce d'ores et déjà difficile', juge l'analyste.



