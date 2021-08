TUI : Oddo maintient son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de 'sous-performance' sur le titre TUI AG, avec un objectif de cours inchangé de 2,5 euros.



TUI a publié ce matin ses résultats du 3e trimestre, témoignant d'une activité qui reste très dégradée avec un chiffre d'affaires de 650 ME, en baisse de 86% comparé au même trimestre de l'exercice 2019.



Si l'EBIT ajusté ressort à -670 ME, la perte est quasiment divisée par deux par rapport au 3e trimestre 2020, note Oddo qui indique que 'les niveaux de réservations sont encourageants à ce stade'.



Cependant, 'même si les niveaux de réservations sont en forte croissance, il est clair que la saison estivale sera partiellement tronquée étant donné les restrictions toujours en cours dans plusieurs marchés en Europe', poursuit l'analyste.



Par ailleurs, la situation financière toujours fragilisée et un endettement relativement significatif devrait fortement peser sur le groupe sur le moyen terme, conclut Oddo.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

