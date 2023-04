TUI : Oddo BHF reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre TUI AG, avec un objectif de cours ré-initié à 8,8 euros, après la clôture de l'augmentation de capital, de 1.8 MdE, engendrant l'émission de 328.9 millions de nouvelles actions de 5.55 E chacune.



Le nombre total d'actions en circulation atteint 507.4 millions. Il est rappelé que l'actionnaire Mordashov détenant 31% du capital avant l'opération ne pouvait pas y participer, les droits relatifs à ses actions n'ayant pas été créés.



'Maintenant que le principal grief sur le titre a été levé, focus sur l'opérationnel et l'exercice 2023 sera un grand cru, selon nous. Tous les signaux sur l'évolution de la demande loisir sont positifs', souligne le broker.



Selon l'analyste, en 2023, l'hôtellerie portera encore les résultats du groupe et la division croisière constituera un catalyseur précieux (effet rattrapage à jouer), ce qui sera également le cas, dans une moindre mesure, de l'activité 'destination services'.



'Tous ces éléments font que la valorisation actuelle du titre, sur la base des ratios VE/EBIT 24e et PE 24e, à 4.3x et 4.6x respectivement, ressort très faible, à la fois par rapport à la moyenne historique et à la moyenne de valorisation des comparables', conclut le bureau d'études.



