TUI : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'sous-performance' sur TUI avec un objectif de cours abaissé mécaniquement de 3,8 à 2,5 euros, du fait de la dilution liée à l'augmentation de capital et quelques autres ajustements notamment sur le résultat financier.



Après l'annonce par le voyagiste allemand d'une performance opérationnelle au titre de son premier trimestre comptable 'globalement en ligne', le bureau d'études n'a pas opéré d'ajustements sur ses prévisions pour 2021.



Oddo BHF souligne toutefois que la publication 'n'a pas dissipé les inquiétudes sur le niveau de liquidité' et pointe 'un endettement désormais élevé qui coûte cher', ainsi qu'un 'pari risqué sur la saison estivale'.



