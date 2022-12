TUI : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF garde son opinion 'sous-performance' sur TUI et abaisse son objectif de cours de 1,7 à 1,5 euros, pour refléter des estimations révisées après des résultats annuels 'bons, globalement en ligne avec les attentes aussi bien sur la topline que sur la profitabilité'.



Le bureau d'études a abaissé ses estimations 2023 de 5% sur les revenus et de 6% sur l'EBIT ajusté (attendu désormais à 835 millions d'euros, toujours en forte croissance par rapport à 2022 à 409 millions). Le BPA de l'exercice est ainsi revu de -34%.



'Le titre présente toujours un risque dans la mesure où le bilan n'est pas encore apuré et au vu de la forte dilution à venir dans un contexte global de plus en plus difficile pour le secteur', prévient l'analyste, qui reste donc prudent sur un dossier en manque de visibilité.



