TUI : Oddo a abaissé sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo a abaissé sa recommandation sur le titre passant à Alléger (contre Neutre). Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 3,8 E.



' La surperformance récente du titre nous semble injustifiée alors que la visibilité reste très faible ' indique Oddo.



' Il est illusoire d'espérer une reprise franche de la demande loisir dans les conditions de déconfinement actuelles. Le recours à une augmentation de capital n'est pas totalement à écarter pour financer la saison 2021 ! ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer