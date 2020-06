TUI : Berenberg passe à la vente sur le titre

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé sa recommandation sur l'action TUI à 'vendre', indiquant que la société de tourisme allemande pourrait faire face à 'des temps difficiles' cet été. Berenberg a également réduit son objectif de cours de 950 pence à 350 pence.



'Les actions de TUI ont fortement augmenté après l'assouplissement des restrictions de voyage, mais nous craignions que le retour à la solidité financière soit long', ont indiqué les analystes de Berenberg dans une note de recherche.



'Nous pensons que le groupe devra lever des fonds propres pour abaisser son niveau d'endettement même en cas de conclusion de l'accord Hapag-Lloyd, ce qui rend les actions peu attrayantes', a rajouté le bureau d'analyses.



