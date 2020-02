TUI : Bank of America Global Research confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Bank of America Global Research note des échanges solides très encourageants pour le groupe. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



Les analystes indiquent que TUI a déclaré un EBIT sous-jacent au 1er trimestre 2020 globalement conforme aux estimations. L'EBITA sous-jacent de TUI AG au premier trimestre a ainsi atteint 111,5 millions d'euros, contre 27,2 millions un an plus tôt. En conséquence, sa perte nette pour la période s'est rétrécie à 105,5 millions d'euros, contre 112,1 millions d'euros l'année précédente.



TUI s'attend à une augmentation dans le haut d'une plage à un chiffre de ses revenus au cours de l'exercice en cours, en hausse par rapport aux prévisions précédentes.



Les analystes soulignent que les réservations d'été pour 2020 sont très encourageantes avec une croissance à deux chiffres des réservations dans toutes les régions.



' Le groupe est pénalisé par prolongation de l'arrêt du Boeing 737 MAX. Cependant, cela est compensé par des négociations fortes et des facteurs atténuants '.



