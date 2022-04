Traton : Stifel n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Traton de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 32 à 18 euros, dans le sillage d'estimations d'EBIT industriel ajusté abaissées de 38% pour 2022 et de 22% pour l'année suivante.



'Nous nous attendons à un faible début d'année avec un EBIT de MAN à l'équilibre et une marge de Scania en retrait séquentiel, du fait d'un manque de composants et de vents contraires sur les coûts', affirme le broker avant les résultats du premier trimestre.



Stifel voit donc une absence de catalyseurs à court terme pour le titre du constructeur allemand de véhicules utilitaires et considère sa valorisation comme non attractive par rapport à celles de ses pairs.



