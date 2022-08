Toll Brothers : Credit Suisse reste à surperformance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours de 63 dollars sur Toll Brothers, après la publication par le constructeur de maisons de ses résultats de troisième trimestre comptable, la semaine dernière.



Cette publication et un ajustement de ses hypothèses de ventes et de marges, amènent le broker à réduire son estimation de BPA pour le groupe de 10,60 à 9,37 dollars pour l'exercice en cours, mais à relever celle pour le suivant de 8,05 à 9,20 dollars.



'Le principal risque pour nos prévisions résiderait dans des dépréciations de terrains sur la base de déclins des prix des maisons (non attendus dans nos projections fondées sur un rapport offre-demande tendu pour le logement)', indique-t-il.



