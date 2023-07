Tod's : UBS relève son conseil et l'objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS relève son opinion sur la valeur en passant à l'achat (contre neutre) et relève son objectif de cours à 55 E (contre 39 E). L'analyste s'attend à une accélération de la dynamique.



' Nous prévoyons que Tod's connaîtra une inflexion de la dynamique de sa marque et de la croissance de son chiffre d'affaires, et nous pensons que le marché sous-estime le potentiel de récupération des marges ' indique UBS.



' Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 271 millions d'euros au 1er trimestre supérieur de 10 % aux prévisions (+9 % par rapport à UBSe), avec une croissance à taux de change constants de 23 % en glissement annuel (prévisions +12 %, UBSe +14 %) ' rappelle UBS.



