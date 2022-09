Tod's : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - UBS laisse son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de 40 E suite à l'annonce du chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre.



' Le chiffre d'affaires de 248 millions d'euros au T2 est supérieur de 2% aux prévisions (+1% par rapport aux estimations d'UBS), avec une croissance à taux de change constants de +10% par rapport à l'année précédente (UBS +8%). Par canal à taux de change constants au T2, la vente au détail a été un échec à +7% (contre UBSe à +9%), tandis que la vente en gros a dépassé les attentes à +21% à taux de change constants (UBSe à +8%) ' indique le bureau d'analyses.



L'EBITDA atteint 90,6ME avec une marge de 19,4% sur les ventes. L'EBIT est à 17,7ME et le résultat net du groupe atteint 0,8ME. L'endettement financier net est de 85ME.



