Tod's : Stifel affine son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats de Tod's et après avoir affiné ses estimations, Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur le titre et aligne son objectif de cours sur le prix de l'offre publique d'achat de 40 E par action lancée par la famille Della Valle.



Tod's a publié un ensemble de résultats s'alignant sur les estimations du consensus explique Stifel qui note ' une demande toujours résiliente en Europe, de la croissance aux Etats-Unis, et un ton plus prudent sur la Grande Chine '.



L'EBITDA atteint 90,6ME avec une marge de 19,4% sur les ventes. L'EBIT est à 17,7ME et le résultat net du groupe atteint 0,8ME. L'endettement financier net est de 85ME.



