Tod's : Mainfirst reste à 'vente', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Confirmant sa vision prudente du titre, Mainfirst réitère son conseil 'vente' sur Tod's avec un objectif de cours réduit à 20 euros, avant la publication par la maison italienne de ses résultats de troisième trimestre, le 11 novembre après Bourse.



'Nous attendons un trimestre difficile à venir, avec plus des deux tiers des marchés occidentaux sous pression du fait d'un manque de demande des touristes et d'une faible consommation locale, contrebalançant la croissance en Grande Chine', affirme-t-il.



Le broker abaisse ses estimations avant la publication trimestrielle et, à ce stade, sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2020 se situe désormais inférieure d'environ 4% au consensus compilé par le fabricant de chaussures de luxe.



