Tod's : Jefferies n'est plus à sous-performance

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Tod's de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours de 40 euros correspondant au prix que la famille fondatrice et actionnaire principale a l'intention de proposer pour acquérir les 26% restants au capital.



'L'offre est à des conditions intéressantes et sera probablement acceptée', juge le broker, ajoutant que 'Tod's se montre sous-performant dans le secteur du luxe en raison d'un moindre attrait de la marque auprès des jeunes générations'.



'Nous prévoyons une progression continue de la marge d'EBIT à 8% au cours de l'exercice 2024, mais nous sommes 40 à 70 points de base en dessous du consensus pour toutes les années estimées', indique-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.