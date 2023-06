TME Pharma : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme ce matin sa note d'achat sur le titre TME Pharma, assortie d'un objectif de cours inchangé de 4,2 euros.



Cette recommandation intervient alors que la société a publié ce matin des données de survie globale médiane à 15 mois de son étude d'expansion dans le glioblastome évaluant la tricombinaison NOX-A12/radiothérapie/bevacizumab.



'A ce stade, les 5 patients sur 6 de la cohorte sont toujours en vie à comparer avec les données connues pour le même profil de patients qui montrent une survie globale médiane de 9,7 mois avec les traitements de soin standards. Bien que sur une cohorte de petite envergure, ces résultats deviennent extrêmement prometteurs', souligne Invest.



Le broker indique qu'en fonction des données à venir et des discussions en cours avec la FDA, une étude de Ph II de PoC pourrait être lancée à court terme, avec le potentiel d'ouvrir la voie vers une approbation accélérée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

