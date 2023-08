TJX Cos : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur TJX Companies avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 dollars, après une publication trimestrielle marquée par une croissance de 6% des ventes en comparable et une marge de profit avant impôts meilleure que prévu.



'Compte tenu du relèvement des objectifs du groupe de distribution et de l'environnement d'approvisionnement qui demeure attractif, nous croyons que TJX Cos devrait continuer d'afficher des résultats vigoureux à l'avenir', estime le broker dans le résumé de sa note.



