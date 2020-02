Tivity Health : Jefferies n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies annonce ce jeudi revoir sa recommandation sur le titre Tivity Health, passant d'achat à 'Conserver'.



'Nous rétrogradons à 'Conserver' en raison de deux changements importants dans notre thèse. Premièrement, alors que la croissance de la clientèle de Nutrisystem rebondit cette année comme nous l'avions prévu, l'utilisation agressive de remises par la société a un impact négatif sur le prix de vente moyen et les marges. Deuxièmement, les marges dans le secteur de la santé font face à une pression plus forte de la part des réseaux de salles de sport', explique Jefferies.



Ainsi, le broker révise également son objectif de cours, passant de 28 à 16 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer