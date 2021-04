ThyssenKrupp : Reprise de couverture à surperformance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique reprendre une couverture de ThyssenKrupp avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 14,5 euros, estimant que le redressement des résultats et du free cash-flow du groupe industriel allemand 'n'est pas encore terminé'.



Le broker considère en effet que les marges dont dispose ThyssenKrupp pour restructurer des activités, combinées à un environnement plus favorable, devraient lui permettre de voir des bénéfices améliorés.



'Avec un taux de croissance terminal négatif de 2% impliqué par le cours de Bourse, nous pensons que le marché demeure trop pessimiste sur le titre, en comparaison avec notre estimation de 1%', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

