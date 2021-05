ThyssenKrupp : Objectif de cours ajusté chez Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur ThyssenKrupp et ajuste son objectif de cours de 14,5 à 14,7 euros, dans le sillage d'une estimation d'EBIT ajusté rehaussée de 39% à 637 millions d'euros pour l'exercice 2020-21.



'La résilience des résultats dans les activités liées à la technologie en rythme séquentiel s'est montrée remarquable, montrant que les efforts de restructuration du passé commencent à payer, avec une amélioration des conditions de marché dans leur ensemble', juge-t-il.



Le broker considère que l'objectif du groupe d'un EBIT d'un montant 'dans le milieu de la plage des centaines de millions d'euros' est trop conservateur, et qu'il existe donc de la marge pour que ThyssenKrupp relève encore son objectif.



