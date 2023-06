thyssenkrupp : Nucera est une opportunité selon Baader

(CercleFinance.com) - Les analystes de Baader ont déclaré lundi voir une 'opportunité intéressante' dans thyssenkrupp nucera en vue de l'introduction en Bourse de la société, prévue le 7 juillet à Francfort.



Du point de vue du bureau d'études, le spécialiste des modules d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert constitue un bon levier pour profiter du marché en pleine croissance de la production d'hydrogène.



thyssenkrupp nucera, qui est un concurrent du norvégien Nel, du britannique ITM Power, du français McPhy et de l'américain Plug Power, est le numéro un mondial de l'électrolyse alcaline de l'eau, un savoir-faire qui devrait lui garantir des taux de croissance à deux chiffres dans les années à venir, ajoute-t-il.



Baader évoque par ailleurs une structurelle bilantielle 'saine', avec un endettement quasi-nul.



Et si certains observateurs se sont montrés déçus par la fourchette indicative de prix, le cabinet de recherche estime, lui, qu'il s'agit d'un niveau approprié laissant une bonne marge de manoeuvre de progression.



thyssenkrupp et De Nora, les deux actionnaires de l'entreprise, ont annoncé la semaine passée que l'IPO se réaliserait dans une fourchette allant de 19 à 21,5 euros, ce qui pourrait valoriser la société entre 2,4 et 2,7 milliards d'euros.



Baader affiche une recommandation d'achat sur le titre thyssenkrupp, avec un objectif de cours de 16 euros.



