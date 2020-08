thyssenkrupp : Morgan Stanley passe à 'sous-pondérer'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a ramené vendredi son conseil sur thyssenkrupp à 'sous-pondérer' au lieu de 'pondération en ligne', avec un objectif de cours réduit de 7,5 à 5,8 euros.



'Le dossier d'investissement thyssenkrupp a bien changé depuis la vente de son activité d'ascenseurs, qui a fixé un nouveau cadre financier', explique le broker dans une note.



'Au bout du compte, l'objectif ultime reste, lui, le même à savoir restructurer les métiers déficitaires et réduire la consommation de cash flow', poursuit-il.



Face à ces enjeux, Morgan Stanley dit toutefois percevoir un risque 'élevé' d'exécution et évoque une véritable incertitude quant à l'issue du processus.



L'action thyssenkrupp chute actuellement de 2,5% à la Bourse de Francfort.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

