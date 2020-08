thyssenkrupp : Deutsche Bank reprend à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a repris lundi sa couverture sur le titre thyssenkrupp avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de sept euros.



Dans une note envoyée à ses clients, l'intermédiaire évoque un profil risque/rendement redevenu 'équilibré' aux niveaux actuels.



S'il considère qu'un éventuelle consolidation dans le métier de l'acier et d'éventuelles cessions pourraient générer de la valeur à moyen terme, Deutsche Bank estime que le marché se montre trop optimiste concernant la trésorerie du groupe industriel allemand.



Le courtier dit en particulier redouter que thyssenkrupp consomme une grande partie des fonds issus de la vente de sa branche d'ascenseurs d'ici à un véritable redressement de son activité.



