Thyssenkrupp : Deutsche Bank passe à l'achat, relève sa cible

(CercleFinance.com) - Les analystes de la Deutsche Bank ont relevé leur note sur le titre thyssenkrupp, passant de 'conserver' à 'achat'.



Cette mise à niveau reflète en partie un 'profil convaincant à haut risque et à haut rendement', indique l'équipe d'analystes.



La banque d'investissement a déclaré avoir identifié trois moteurs indépendants pour générer de la valeur pour les investisseurs (changements de portefeuille et réduction des coûts, cristallisation de la valeur de l'unité d'électrolyse et recherche d'une solution stratégique pour l'activité sidérurgique), chacun d'entre eux offrant un potentiel de hausse de plus de 50% des niveaux de cours actuels.



Par conséquent, le broker relève son objectif de cours de 6 à 8 euros.





