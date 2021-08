Tesco : Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Tesco tout en rehaussant son objectif de cours de 310 à 330 pence, estimant que la publication semestrielle du groupe britannique de distribution, prévue en octobre, 'devrait fournir des catalyseurs positifs'.



'Une activité solide accroit les chances d'une mise à jour des objectifs', estime le broker, qui augmente son attente de BPA pour l'exercice de 9%, et ses estimations à moyen terme de 1-2%. 'Tesco est notre premier choix en matière de distribution alimentaire', ajoute-t-il.



