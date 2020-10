Tesco : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' et abaisse son objectif de cours de 215 à 208 pence sur Tesco, estimant que 'la liste des facteurs de risque qui pèsent sur le modèle du leader de la distribution Outre-Manche s'allonge'.



S'il estime que Tesco bénéficie sur son marché domestique d'une orientation très favorable de son CA, le bureau d'études considère que 'le levier ainsi créé devrait être insuffisant pour compenser coûts et surcoûts de la pandémie, en tout cas au premier semestre'.



Invest Securities ajoute que 'Booker, outre son exposition marquée au secteur en crise des CHR, paye un lourd tribut à l'inflation des coûts', et que pour Tesco Bank, 'les pertes se seront encore creusées par rapport aux prévisions'.



