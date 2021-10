Tesco : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Tesco et relève son objectif de cours à 306p, contre 283p précédemment.



L'analyste estime que Tesco reste bien placé pour maintenir sa part de marché et que ses marges vont lui permettre de générer suffisamment de liquidités pour financer ses investissements ainsi que le rendement des actionnaires.



L'EBIT semestriel de Tesco est ressorti au-dessus des estimations de Credit Suisse et du consensus, notamment porté par une croissance soutenue des ventes, un mix de marge non alimentaire plus solide ou encore une baisse des coûts Covid.



Tesco table désormais sur un bénéfice d'exploitation retail pour 2021/22 entre 2,5 et 2,6 Mds£.



