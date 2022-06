Tesco : Conseil inchangé de Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 292 E suite à l'annonce des ventes du deuxième trimestre de l'exercice 2022/2023.



' Notre analyse d'investissement pour Tesco reste inchangée. Notre opinion négative sur l'ensemble du secteur de la distribution alimentaire au Royaume-Uni repose sur (i) l'inflation des coûts qui affecte les marges à court terme, (ii) la lenteur du redressement des marges en raison de la pression concurrentielle, et (iii) le risque d'abandon par les clients en raison de l'inflation. Nous continuons de préférer Tesco à Sainsbury (sous-performance) ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste estime que Tesco a annoncé de fortes ventes sur le trimestre, dépassant le consensus sur les ventes au détail du groupe. Il indique que cette surperformance est principalement due aux ventes robustes de Booker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.