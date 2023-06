Tenaris : Jefferies initie un suivi à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies initie un suivi de Tenaris avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 19 euros, une cible fondée sur un ratio de cinq fois l'EBITDA 2024 et qui donne environ 50% de potentiel de hausse pour le titre du fabricant italien de tubes.



Dans le résumé de sa note, le broker met en avant une rentabilité tout au long du cycle inégalée dans le domaine européen des services sur champs pétroliers, ainsi qu'un solde de trésorerie net en croissance.



'Tenaris offre une exposition de premier plan aux OCTG américains avec un biais risque/rendement convaincant, malgré les vents contraires liés à la normalisation des prix des OCTG américains', ajoute-t-il.



