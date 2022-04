Tenaris : Credit Suisse reste à sous-performance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Tenaris malgré un objectif de cours rehaussé de 8,2 à 8,8 euros, après la publication par le fabricant italien de tubes sans soudures de ses résultats du quatrième trimestre 2021.



'Si l'EBITDA s'est montré solide, le dépassement des attentes est principalement dû à la hausse des expéditions de tubes sans soudure des opérations nord-américaines, des volumes et des prix qui sont plus à risque à l'avenir, à notre avis', juge le broker.



Dans le résumé de sa note, Credit Suisse ajoute avoir remarqué 'quelques assouplissements dans les restrictions commerciales, qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur les prix et les marges à l'avenir'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.