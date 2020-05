Telia : Credit Suisse reste à sous-performance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Telia avec un objectif de cours abaissé de 34 à 28 couronnes suédoises, prévoyant pour cet opérateur télécoms nordique un EBITDA ajusté 2021-22 inférieur de 6% au consensus.



Le bureau d'études s'attend à ce que les revenus et l'EBITDA stables du groupe sur son marché national suédois 'soient plus que contrebalancés par les défis commerciaux en cours en Norvège, en Finlande et au Danemark'.



