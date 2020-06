Telecom Italia : Analyse d'Oddo sur l'offre d'EOF

(CercleFinance.com) - La presse annonce ce matin une possible offre de Macquarie sur les 50% d'Enel dans Enel Open Fiber pour 3 à 6 MdE.



' Une offre généreuse pour EOF nous semble être une bonne nouvelle pour l'ensemble des parties car elle permettrait à Enel de sortir avec les honneurs de ce dossier et rendrait possible un deal complexe avec TI ' indique Oddo.



Enel Open Fiber est détenu à 50% par la CdP et 50% par Enel.



' Le deal pourrait être scellé fin 2020, la CdP comme moteur du côté de TI, les dernières rumeurs font état d'une offre de KKR pour l'achat de 40% des actifs fibre de l'opérateur historique qui valoriserait l'actif 7 à 7.5 MdE ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que si l'apport d'actif par la CdP était stratégiquement un meilleur deal pour TI, la fusion avec EOF est indéniablement créatrice de valeur et bénéficierait à TI.



