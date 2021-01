Tele2 : UBS débute une couverture du titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les analystes d'UBS ont commencé ce matin à couvrir l'opérateur télécom suédois Tele2 avec une notation 'achat' et un objectif de cours de 136 couronnes, voyant une 'opportunité d'achat' aux niveaux actuels.



L'analyste note que les actions ont sous-performé l'indice STOXX Europe 600 télécommunications (SXKP) d'environ 12% depuis la démission du DG en juillet 2020, en raison du risque opérationnel et de la crainte d'une révision des orientations à moyen terme.



'Nous ne nous attendons pas à de grandes surprises, cependant nous voyons Tele2 revenir à une croissance organique des revenus des services aux utilisateurs finaux (...) en 2021, ce qui sera crucial pour que le titre commence à se revaloriser', a indiqué UBS.



Avec 8,8 %, UBS souligne que Tele2 est l'action européenne de télécommunications la moins chère en termes de rendement du dividende en 2022 dans son univers de couverture, ce qu'elle juge injustifié compte tenu du rebond probable du chiffre d'affaires de la société.



