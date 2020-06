Tele2 : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi sa recommandation sur le titre de l'opérateur télécoms suédois Tele2 de 'conserver' à 'achat', ayant identifié un point d'entrée 'intéressant' sur la valeur.



'Nous pensons que les prévisions des analystes ont été suffisamment revues à la baisse suite à la révision des objectifs du groupe, pour cause de Covid-19, annoncée lors de la publication des résultats de premier trimestre', explique l'intermédiaire allemand.



'Sachant que beaucoup de ses concurrents ont préféré, eux, différer ce passage douloureux à leurs publications de deuxième trimestre, la prochaine saison des résultats pourrait donc représenter une opportunité', estime Berenberg.



Le bureau d'études maintient néanmoins son objectif de cours sur le titre à 136 couronnes suédoises.



