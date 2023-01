Target : Wells Fargo dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Wells Fargo dégrade son conseil sur Target de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 170 à 142 dollars, voyant 'un contexte d'investissement compliqué et plutôt peu inspirant' pour le secteur alors que nous entamons 2023.



'Alors que l'attitude défensive devrait rester à la mode étant donné le contexte incertain de la consommation, les fondamentaux de nos titres du secteur de produits de consommation ne semblent pas particulièrement convaincants', juge ainsi le broker.



Plus spécifiquement, Wells Fargo considère que les perspectives de Target se sont nettement détériorées et il ne voit plus le titre du distributeur à prix réduits comme un investissement attractif dans une année 2023 incertaine.



