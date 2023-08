Target : Jefferies reste à achat, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Target avec un objectif de cours abaissé de 175 à 165 dollars, au lendemain d'une publication mitigée du groupe de distribution alimentaire à bas prix pour son deuxième trimestre.



Si les ventes en données comparables ont manqué les attentes du marché, le broker met en avant une marge brute vigoureuse qui a permis à Target d'afficher un BPA meilleur que prévu sur le trimestre écoulé.



En ce qui concerne l'avenir, les objectifs de ventes comparables et de BPA pour l'exercice en cours ont été abaissés en raison d'une faiblesse tendance des ventes, mais Jefferies 'continue de voir des opportunités de reprise des marges pour le second semestre'.



