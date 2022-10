Target : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur Target de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 170 à 185 dollars, dans une note consacrée au distributeur alimentaire à prix réduit et à son pair Walmart.



'Dans un contexte macroéconomique difficile, une valorisation modérée et des améliorations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que du positionnement des stocks soutiennent notre position haussière sur Target', explique-t-il.



'Nous pensons que le risque pondéré existe pour le second semestre, mais cela est envisagé dans nos chiffres pour 2022, tandis que 2023 réalisera probablement une amélioration de la marge', poursuit le broker.



