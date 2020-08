TalkTalk : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur TalkTalk avec un objectif de cours ramené de 90 à 80 pence, pour prendre en compte les dernières publications du groupe de télécommunications, les impacts de la Covid-19 et l'adoption de la norme IFRS16.



Le broker pense que 'TalkTalk continue de faire face au défi consistant à équilibrer croissance des abonnés et rentabilité', ce qui deviendra selon lui 'plus difficile alors que l'Ofcom devrait aller vers une position plus pro-investissement dans les cinq prochaines années'.



