Take-Two : Wedbush réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Take-Two Interactive avec un objectif de cours à 12 mois abaissé de 140 à 130 dollars, soit 20 fois son hypothèse de BPA 2025 (au lieu de 18 fois précédemment), 'en ligne avec le multiple historique du secteur'.



'Une sous-performance parmi les sorties récentes de PC et consoles de Take-Two et des dépenses de consommateurs récurrentes décevantes se sont traduites par des objectifs 2023 abaissés et des attentes manquées de revenus au troisième trimestre', rappelle-t-il.



Aussi le broker réduit-il à nouveau ses estimations pour l'éditeur de jeux vidéo sur les exercices 2023 à 2025, à la fois en termes de revenus et de BPA, mais il juge que 'le titre représente une proposition risque-rendement convaincante aux niveaux actuels'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.