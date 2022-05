Take-Two : Wedbush réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient son opinion 'surperformance' sur Take-Two Interactive, mais réduit objectif de cours de 180 à 145 dollars, 'pour refléter la contraction récente des multiples pour la tech en général et les éditeurs de jeux vidéo spécifiquement'.



Notant que le groupe a dévoilé des résultats globalement en ligne avec le consensus au titre de son dernier trimestre 2021-22, le broker ajuste ses prévisions pour l'exercice 2022-23, anticipant ainsi désormais un BPA de 4,45 dollars, et non plus de 6,95 dollars.



'Nous ne voyons pas d'obstacle réglementaire à la combinaison de Take-Two et Zynga, qui a le potentiel de créer une centrale de jeux avec une taille significative sur les places de marché des consoles, PC et mobiles', juge-t-il néanmoins.



