Swisscom : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son conseil de 'sous-performance' sur le titre Swisscom et relève son objectif de cours de 430 à 465 CHF.



Après la publication des résultats du 1er trimestre et l'annonce d'un partenariat avec Salt FTTH, le bureau d'analyses révise son estimation d'EBITDA 2022 de 2,6% et de flux de trésorerie de 7,5%.



'Le partenariat avec Salt a été une surprise positive', note Credit Suisse. L'analyste estime que cette association devrait permettre à Swisscom de réduire ses dépenses d'investissement d'environ 50 millions de CHF et de générer un EBITDA d'environ 50 millions de CHF jusqu'en 2025.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.