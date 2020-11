Swiss Re : Oddo BHF relève sa recommandation

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève sa recommandation sur Swiss Re de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours revu de 88 à 94 francs suisses, pour intégrer des modifications apportées au coût du capital sur ses valeurs, et ce malgré des BPA légèrement révisés en baisse.



Après une journée investisseurs tenue vendredi dernier par le réassureur helvétique, le bureau d'études met en avant notamment 'une gestion prudente des investissements, un bilan solide et un dividende sécurisé'.



'Le titre se traite à des multiples raisonnables (ratio prix sur valeur comptable de 0,9 fois, rendement 2020 de 7,3%) et reste en sous-performance depuis le début de l'année de 11% par rapport au secteur et de 16% par rapport à Munich Re', souligne l'analyste.



