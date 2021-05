Swiss Re : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Estimant que les résultats du 1er trimestre constituent 'une avancée claire dans la bonne direction', Credit Suisse révise à la hausse ses prévisions de BPA sur Swiss Re pour

2021 / 2022 / 2023 de respectivement 10% / 1% / 1%.



Ces estimations reflètent la baisse des pertes dans les activités d'assurances générales et assurances immobilières (P&C) et des niveaux de primes brutes meilleurs que prévu, indique l'analyste.



Credit Suisse souligne par ailleurs que ses estimations de bénéfices net sur Swiss Re pour 2021 / 2022 / 2023 sont respectivement 7% derrière / égale / et 2% devant le consensus.



Par conséquent, le broker fait le choix de maintenir son conseil 'neutre' sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 88 à 91 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

